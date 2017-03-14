СК: экспертиза пока не смогла установить причины гибели 14-летней Камили М.

В понедельник, 13 марта, в Калининградской области провели вскрытие тела Камили М., найденной на берегу Калининградского залива. Несмотря на это, эксперты пока не смогли установить причину гибели девочки. Об этом Клопс.Ru сообщили в СУ СК по Калининградской области.

"Тело находилось в воде два месяца и претерпело значительные изменения, поэтому при вскрытии не удалось установить точных причин смерти девушки, — уточнила старший помощник руководителя управления Наталья Гацко. — В ближайшие две-три недели будет проведена гистологическая экспертиза, которая поможет точно узнать, утонула ли девушка или умерла от каких-либо иных причин".