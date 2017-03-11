Источник: на берегу Калининградского залива нашли тело пропавшей Камиллы М.

Погибшей девушкой, чьё тело нашли утром в субботу на берегу Калининградского залива, оказалась пропавшая в конце декабря 14-летняя Камилла М. Об этом Клопс.Ru сообщили три источника в правоохранительных органах.

В СУ СК по Калининградской области пообещали прокомментировать информацию позднее. Ранее сотрудники ведомства выехали на место происшествия.