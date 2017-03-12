СК: отец погибшей калининградки Камиллы М. опознал тело дочери

В Калининграде отец погибшей школьницы Камиллы М. опознал тело дочери. Об этом Клопс.Ru сообщили в СУ СКР по Калининградской области.

Точную причину смерти школьницы определит судебно-медицинская экспертиза. Но в ходе осмотра тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.