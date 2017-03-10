В отношении водителя "Мазды", устроившего смертельную аварию под Светлым, возбудили уголовное дело

В Светлом возбудили уголовное дело в отношении водителя "Мазды", устроившего смертельную аварию на выезде из города. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

38-летний мужчина стал фигурантом дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит до семи лет лишения свободы.