Очевидцы: на выезде из Светлого "Мазда" вылетела в кювет и врезалась в дерево

В Калининградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.

По словам одного из них, авария произошла накануне, 13 февраля, в 22:40. На выезде из Светлого автомобиль "Мазда-626" выехал на полосу встречного движения и улетел в кювет. Машина врезалась в дерево.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, есть пострадавшие. Для оказания им помощи на место выезжал пожарный расчёт в составе четырёх человек и одной единицы техники.