В результате ДТП на выезде из Светлого погибла 27-летняя женщина
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
В результате аварии с “Маздой”, произошедшей в понедельник на выезде из Светлого, погибла 27-летняя местная жительница. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Женщина находилась на пассажирском сидении. Она скончалась на месте происшествия. 38-летний водитель получил множественные травмы. Его доставили в одну из калининградских больниц.
“На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Автомобиль изъят, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение”, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла
13 февраля около 22:40 на 5-м километре автодороги Ижевское — Светлый. Житель Нестеровского района, находившийся за рулём “Мазды”, не справился с управлением на прямом участке дороги, вылетел в кювет и врезался в дерево.
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