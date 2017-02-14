В результате ДТП на выезде из Светлого погибла 27-летняя женщина

В результате аварии с “Маздой”, произошедшей в понедельник на выезде из Светлого, погибла 27-летняя местная жительница. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Женщина находилась на пассажирском сидении. Она скончалась на месте происшествия. 38-летний водитель получил множественные травмы. Его доставили в одну из калининградских больниц.

“На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Автомобиль изъят, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение”, — сообщили в пресс-службе ведомства.