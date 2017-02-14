Источник: водитель разбившейся под Светлым "Мазды" заявил, что был пьян

В понедельник, 13 февраля, под Светлым произошла смертельная авария, в которой погибла 27-летняя девушка. Она сидела на пассажирском кресле в "Мазде", которая вылетела с трассы и врезалась в дерево. Пострадавшая умерла до приезда медиков. У неё остался 9-летний сын.

За рулём машины находился 38-летний житель Нестеровского района. По данным нескольких источников Клопс.Ru в экстренных службах региона, мужчина мог быть пьян.

Бутылки в салоне и запах алкоголя

Когда спасатели приехали на место аварии, им пришлось срезать крышу автомобиля и снимать дверь. Машина врезалась в дерево пассажирской стороной, и весь удар пришелся на молодую женщину. По словам очевидцев, пострадавшая были сильно зажата в машине. Вытаскивая её наружу, один из сотрудников пожарно-спасательной части заметил разбросанные по салону бутылки.

Когда я подобрался к ней, то почувствовал запах алкоголя, там лежали какие-то бутылки, я не присматривался, но слышал, как звенело стекло. Видимо, по салону разлился алкоголь, поэтому там был такой запах.

О сильном запахе алкоголя, который был в машине, говорит и один из свидетелей произошедшего. Накануне мужчина ехал по трассе из Светлого и заметил искореженную машину.



"Мы подъехали, увидели девушку, водитель был в сознании, из машины пахло алкоголем, мы вызвали экстренные службы. Хотели снять аккумулятор, чтобы не полыхнуло, но нам сказали, что для этого нужно спросить разрешения. В итоге мы самовольно попытались, но ничего не получилось. Следом подъехала машина ДПС, мы вместе с инспектором вытащили водителя", — заявил очевидец.

"Как человек мог выжить?"

По словам свидетеля, водитель "Мазды" пытался привести девушку в чувство. Сидя в машине, мужчина даже пытался потрясти её за плечо.

"Он положил на нее руку и говорил: "Давай, вставай". Мы накричали на него, потому что он мог сделать хуже. Сама девушка только покачала головой, и мы поняли, что она умерла. Через несколько минут приехали медики и констатировали смерть", — пояснил мужчина.

Светлана З. Фото погибшей с её страницы "ВКонтакте".



О своей попутчице мужчина вспомнил только в больнице. Там спросил медиков, в каком состоянии находится его знакомя. При этом на месте аварии он не мог поверить в случившееся и утверждал, что находился в автомобиле один.

"Он врачам потом говорил: "Как я мог в ней находиться? Как человек мог выжить в такой машине?" При этом он был в шоковом состоянии то ли от удара, то ли от алкоголя. Потом он сказал в клинике, что да, пил", — рассказал источник Клопс.Ru, знакомый с ситуацией.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.