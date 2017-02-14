В Калининграде
В Калининграде
+4 °C
днем
-5 °C
ночью
14 февраля 2017 г. 18:42
62 706 пользователей
за 24 часа на сайте
57.49 -0.49
Курс ММВБ на 14 февраля 2017, 18:00
60.75 -0.7
Курс ММВБ на 14 февраля 2017, 18:00
14.22 +0.16
Курс ЦБ на 15 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Источник: водитель разбившейся под Светлым "Мазды" заявил, что был пьян

Автор: Виктория Мокрецова
18:20
  264 0
  • Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
В понедельник, 13 февраля, под Светлым произошла смертельная авария, в которой погибла 27-летняя девушка. Она сидела на пассажирском кресле в "Мазде", которая вылетела с трассы и врезалась в дерево. Пострадавшая умерла до приезда медиков. У неё остался 9-летний сын. 
 
За рулём машины находился 38-летний житель Нестеровского района. По данным нескольких источников Клопс.Ru в экстренных службах региона, мужчина мог быть пьян.

Бутылки в салоне и запах алкоголя

Когда спасатели приехали на место аварии, им пришлось срезать крышу автомобиля и снимать дверь. Машина врезалась в дерево пассажирской стороной, и весь удар пришелся на молодую женщину. По словам очевидцев, пострадавшая были сильно зажата в машине. Вытаскивая её наружу, один из сотрудников пожарно-спасательной части заметил разбросанные по салону бутылки.
Когда я подобрался к ней, то почувствовал запах алкоголя, там лежали какие-то бутылки, я не присматривался, но слышал, как звенело стекло. Видимо, по салону разлился алкоголь, поэтому там был такой запах.
О сильном запахе алкоголя, который был в машине, говорит и один из свидетелей произошедшего. Накануне мужчина ехал по трассе из Светлого и заметил искореженную машину.

"Мы подъехали, увидели девушку, водитель был в сознании, из машины пахло алкоголем, мы вызвали экстренные службы. Хотели снять аккумулятор, чтобы не полыхнуло, но нам сказали, что для этого нужно спросить разрешения. В итоге мы самовольно попытались, но ничего не получилось. Следом подъехала машина ДПС, мы вместе с инспектором вытащили водителя", — заявил очевидец.

"Как человек мог выжить?"

По словам свидетеля, водитель "Мазды" пытался привести девушку в чувство. Сидя в машине, мужчина даже пытался потрясти её за плечо.
 
"Он положил на нее руку и говорил: "Давай, вставай". Мы накричали на него, потому что он мог сделать хуже. Сама девушка только покачала головой, и мы поняли, что она умерла. Через несколько минут приехали медики и констатировали смерть", — пояснил мужчина.
 
 
Светлана З. Фото погибшей с её страницы "ВКонтакте".

О своей попутчице мужчина вспомнил только в больнице. Там спросил медиков, в каком состоянии находится его знакомя. При этом на месте аварии он не мог поверить в случившееся и утверждал, что находился в автомобиле один.
 
"Он врачам потом говорил: "Как я мог в ней находиться? Как человек мог выжить в такой машине?" При этом он был в шоковом состоянии то ли от удара, то ли от алкоголя. Потом он сказал в клинике, что да, пил", — рассказал источник Клопс.Ru, знакомый с ситуацией.
 
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Смертельная авария на выезде из Светлого 13 февраля 2017 года»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t961

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Смертельная авария на выезде из Светлого 13 февраля 2017 года

Фото новости
В результате ДТП на выезде из Светлого погибла 27-летняя женщина
09:21
  8277 0
Фото новости
Очевидцы: на выезде из Светлого "Мазда" вылетела в кювет и врезалась в дерево
07:05
  3094 0

Главные темы дня

Во время операции с потолка упал плафон: как приходится работать хирургам в Центральной городской больнице Калининграда (фото)
18:29
  158 0
Во время операции с потолка упал плафон: как приходится работать хирургам в Центральной городской больнице Калининграда (фото)
Полиция задержала дорожных хулиганов, угрожавших калининградцам
Фото горячей новости
14:37
  4184 2
Алиханов: У меня зарплата ниже, чем у главы Калининграда
Фото горячей новости
12:59
  7360 15
Праздничные акции и подарки от ТЦ "Акрополь": как порадовать себя и близких
Фото горячей новости
12:00
  2070
Стоимость литра бензина в Калининграде перевалила за 41 рубль
Фото горячей новости
11:27
  4233 8

Лента новостей

Картинка
Источник: водитель разбившейся под Светлым "Мазды" заявил, что был пьян
18:20
  264 0
Картинка
Калининградка разыскивает тяжелобольного сына, которого увёз отец
18:15
  337 0
Картинка
На карте Калининграда появятся четыре новые улицы
17:59
  427 0
Картинка
На благоустройство парка в Багратионовске в 2017 году выделят 250 млн
17:57
  253 0

Авторские колонки

Фото автора
Артём Юров
профессор БФУ имени Канта
В гости к прадедушке через кротовину: как построить машину времени
  283 0
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Через 20 лет Польша проснётся брошенной в нищете колонией Запада
  5148 8
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo