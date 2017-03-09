В пожаре на ул. Добролюбова погибла женщина (видео)
В результате возгорания на ул. Добролюбова погибла женщина. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Личность погибшей ещё не установили. На теле обнаружили множество ожогов. Сейчас сотрудники ведомства уточняют обстоятельства случившегося.
"Пожарных вызвали сотрудники полиции, у которых рядом находится центр переподготовки. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством следователя СК. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Причины смерти и произошедшего в доме будут установлены после получения результатов", — сообщила Гацко.
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