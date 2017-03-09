На ул. Добролюбова сгорел и обрушился деревянный дом

В среду, 8 марта, на ул. Добролюбова произошло возгорание в пустующем доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

ЧП случилось в 22:09. В результате возгорания расселённое здание барачного типа полностью сгорело и обрушилось. По данным ведомства, есть пострадавшие. На тушении огня работали 10 человек, использовались две единицы техники.