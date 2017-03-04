В Кабардино-Балкарии при сходе лавины погибли семь человек
Фото с сайта en.wikipedia.org
При сходе лавины в Кабардино-Балкарии погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС
, цитируя руководителя пресс-службы республиканского управления МЧС Кантемира Берова.
Лавина сошла в пятницу, 3 марта, на горе Чегет в Приэльбрусье. Склон, на котором произошёл инцидент,был закрыт для катания. Как сообщается, сноубордисты вызвали сход снега, "подрезав" его. Следователи начали проверку по факту гибели туристов.
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