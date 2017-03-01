УМВД проводит проверку после попытки кражи из балтийского офиса Сбербанка
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
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В Балтийске полиция проводит проверку по факту попытки кражи денег из банкомата в местном отделении Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным данным, злоумышленник выбил стеклянную дверь в офис. После этого он повредил один из платёжных терминалов. Очевидцы сообщили прибывшим на место происшествия полицейским, что слышали громкий хлопок. Сейчас эту версию проверяют специалисты. В ведомстве решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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