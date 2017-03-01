В Балтийске взорвали банкомат в отделении Сбербанка (дополняется)

В среду, 1 марта, в Балтийске на ул. Садовая неизвестные взорвали банкомат в отделении Сбербанка. Об этом в паблике
"Типичный Балтийск" рассказали очевидцы происшествия.
По их словам, ЧП произошло около трёх часов ночи. Кредитную организацию попытались ограбить. С утра, как утверждают свидетели, в городе оцепили центральные улицы. На место приехали сотрудники полиции. Несколько очевидцев рассказали, что после взрыва видели убегающего мужчину.
"Я в этом доме живу. В 02:55 как громыхнул, я на балкон вышла, парень убегал. Пять водителей такси стояли наблюдали. В 3:10 приехала полиция", — рассказала жительница Балтийска.
В пресс-службе кредитной организации подтвердили информацию. Также там сообщили о мерах, предпринятых для удобства клиентов.
"Денежные средства не пострадали. Банк оказывает содействие следствию в поисках злоумышленников. С 10:00 около офиса Сбербанка по адресу улица Садовая, 6 будет работать передвижной пункт кассовых операций (мобильный офис банка)", — заявили представители Сбербанка.
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