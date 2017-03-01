В Балтийске взорвали банкомат в отделении Сбербанка (дополняется)

В среду, 1 марта, в Балтийске на ул. Садовая неизвестные взорвали банкомат в отделении Сбербанка. Об этом в паблике "Типичный Балтийск" рассказали очевидцы происшествия.

По их словам, ЧП произошло около трёх часов ночи. Кредитную организацию попытались ограбить. С утра, как утверждают свидетели, в городе оцепили центральные улицы. На место приехали сотрудники полиции. Несколько очевидцев рассказали, что после взрыва видели убегающего мужчину.

"Я в этом доме живу. В 02:55 как громыхнул, я на балкон вышла, парень убегал. Пять водителей такси стояли наблюдали. В 3:10 приехала полиция", — рассказала жительница Балтийска.

В пресс-службе кредитной организации подтвердили информацию. Также там сообщили о мерах, предпринятых для удобства клиентов.