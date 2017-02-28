В ДТП на ул. Энергетиков погиб 32-летний водитель "Фольксвагена"

В результате ДТП, случившемся на ул. Левитана, погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Мужчина находился за рулём "Фольксвагена" и ехал со стороны ул. Дзержинского в сторону ул. Емельянова. В районе дома № 27 он, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся со "Шкодой". В результате столкновения 63-летний водитель второй машины получил незначительные травмы. Его направили на амбулаторное лечение.