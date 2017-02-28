Очевидцы: на Окружной при столкновении двух машин пострадал человек

Во вторник, 28 февраля, в Калининграде произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы происшествия.

По их словам, ДТП случилось на ул. Окружной недалеко от пересечения с Емельянова. По предварительным данным, пострадал один человек, его увезли в больницу. Причины аварии выясняются.