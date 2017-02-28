В Калининграде сотрудники МЧС спасли нескольких человек, пострадавших в ДТП на ул. Левитана

В понедельник, 27 февраля, в Калининграде произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП случилось на пересечении ул. Левитана и Энергетиков. Известно о спасённых и пострадавших. Для оказания помощи людям на место выезжали четыре спасателя. Использовалась одна единица техники. Причины происшествия уточняются.