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Продавщицы, коммерсанты, топ-менеджеры: кто обращается за помощью к калининградским детективам

18:26
  595 1
  • Фото "АиФ — Калининград"
Фото "АиФ — Калининград"
Чаще всего к частным детективам в Калининграде обращаются люди среднего достатка, столкнувшиеся с проблемой, которую невозможно решить известным способом. Об этом Клопс.Ru рассказал местный сыщик Алексей Бормисов. 

От продавщицы до топ-менеджера

По словам детектива, среди его клиентов есть и продавцы магазинов, и руководители небольших фирм или государственных структур, и даже топ-менеджеры областных компаний. Часто со своими проблемами к нему обращаются жители других регионов, которых что-то связывает с Калининградской областью. Однако чаще всего  к сыщикам идут "простые" люди.
Клиенты абсолютно разные, так же как и их проблемы. Начиная от проколотых колёс и украденного телефона, заканчивая розыском лиц, пропавших без вести, и поисками похищенного имущества на несколько миллионов рублей. Для кого-то наши услуги дорогие, а кто-то говорит, что рассчитывал, что будет дороже. При каждом звонке клиента или встрече мы уже начинаем просчитывать варианты, как ему помочь. Приходится и бывать психологом, и консультировать людей, ведь во многих случаях им нужен даже не детектив, а, к примеру, юрист.
Конкретной информации  о клиентах сыщик не может дать в силу конфиденциальности своей работы. По его словам, это одна из немногих причин, по которой калининградцы предпочитают идти к нему, а не в правоохранительные органы. Впрочем, отмечает сыщик, большинство ситуаций, которые ему приходится решать, в принципе находятся вне компетенции правоохранительных органов.
Много клиентов, которые ведут судебные споры на тему того, с кем из родителей останется ребенок после развода. Обращаются к нам и по изменам. По ним работаем аккуратно: никогда не полезем в квартиру или в дом, чтобы застать кого-то в постели. Это сугубо личная жизнь и охраняется законом. Проверяем детей на связь с алкоголем и наркотиками. Тут надо быть особенно осторожными именно родителям. Иногда дети вытворяют такое, что они и подумать не могли. Одно хорошо: пока мы проверяем ребёнка — с ним ничего не случится. Весь период проведения работы он находится под нашим наблюдением. Такая двойная польза получается.

Тайна исчезнувшего сейфа

Сейчас сыщик оказывает больше двадцати видов услуг.  Среди них решение проблем как личного характера (проверка верности супруга, образа жизни детей, поиск пропавших родственников или друзей, сопровождение родственников), так и служебного (проверка персонала, деловых партнёров, розыск должников). Кроме того, Бормисов работает и в типично "детективных" направлениях: розыск похищенного, наблюдение, сбор биографических данных и так далее.
Нередко клиенты или их адвокаты обращаются за помощью в сборе сведений по уголовным или гражданским делам: мы оказываем помощь в розыске свидетелей, потерпевших, установлению лиц, причастных к совершению преступлений, розыске алиментщиков, должников, мошенников, детей, которых скрывают от родителя, проверяем алиби. Потом наш клиент имеет право обратиться в суд для возмещения расходов, понесенных на услуги детектива, если вина его оппонента будет доказана в суде.

Тропою троллей и хакеров

Около полугода назад частный детектив начал оказывать ещё один вид услуги — противодействие киберпреступности. Речь идет как о банальных взломах электронной почты или страницы в соцсетях, так и угрозах со стороны неизвестных или вовсе травле так называемых троллей.
Данный вид услуги пока редко бывает востребован у людей, но тем не менее он существует. Сюда же, кстати, относятся кражи денег с банковских карт. Специалисты работают в плотном взаимодействии с сотрудниками полиции по данному направлению деятельности. Но раскрывать секреты деятельности я не могу.
Подробнее ознакомиться с деятельностью калининградских сыщиков можно на сайте "Частный детектив", а также в группах "ВКонтакте": vk.com/privatedetective39, vk.com/privatedetectivekaliningrad. Связаться с Алексеем Бормисовым можно с помощью формы на портале, по почте infodetektiv2014@yandex.ru или по телефонам +7-911-867-77-81, +7-967-353-44-04, +7-981-458-65-08.
 

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natsmakova
natsmakova #
20:00
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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