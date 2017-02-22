Продавщицы, коммерсанты, топ-менеджеры: кто обращается за помощью к калининградским детективам

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11:17
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Клиенты абсолютно разные, так же как и их проблемы. Начиная от проколотых колёс и украденного телефона, заканчивая розыском лиц, пропавших без вести, и поисками похищенного имущества на несколько миллионов рублей. Для кого-то наши услуги дорогие, а кто-то говорит, что рассчитывал, что будет дороже. При каждом звонке клиента или встрече мы уже начинаем просчитывать варианты, как ему помочь. Приходится и бывать психологом, и консультировать людей, ведь во многих случаях им нужен даже не детектив, а, к примеру, юрист.
Много клиентов, которые ведут судебные споры на тему того, с кем из родителей останется ребенок после развода. Обращаются к нам и по изменам. По ним работаем аккуратно: никогда не полезем в квартиру или в дом, чтобы застать кого-то в постели. Это сугубо личная жизнь и охраняется законом. Проверяем детей на связь с алкоголем и наркотиками. Тут надо быть особенно осторожными именно родителям. Иногда дети вытворяют такое, что они и подумать не могли. Одно хорошо: пока мы проверяем ребёнка — с ним ничего не случится. Весь период проведения работы он находится под нашим наблюдением. Такая двойная польза получается.
Нередко клиенты или их адвокаты обращаются за помощью в сборе сведений по уголовным или гражданским делам: мы оказываем помощь в розыске свидетелей, потерпевших, установлению лиц, причастных к совершению преступлений, розыске алиментщиков, должников, мошенников, детей, которых скрывают от родителя, проверяем алиби. Потом наш клиент имеет право обратиться в суд для возмещения расходов, понесенных на услуги детектива, если вина его оппонента будет доказана в суде.
Данный вид услуги пока редко бывает востребован у людей, но тем не менее он существует. Сюда же, кстати, относятся кражи денег с банковских карт. Специалисты работают в плотном взаимодействии с сотрудниками полиции по данному направлению деятельности. Но раскрывать секреты деятельности я не могу.
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