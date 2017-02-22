Жителя Озёрска, изнасиловавшего 13-летнюю падчерицу, приговорили к 15 годам колонии
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Жителя Озёрска, изнасиловавшего и надругавшегося над падчерицей, приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (“Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста”) и п.б ч. 4 ст. 131 УК РФ (“Изнасилование, потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста”). Свою вину преступник не признал. Помимо лишения, суд назначил ему полтора года ограничения свободы. В течение этого времени он будет находиться под надзором правоохранительных органов.
Выяснилось, что мужчина не единожды надругался над ребёнком. Впервые он совершил в отношении неё сексуальное преступление в 2009 году. Тогда его падчерице было 7 лет.
На летних каникулах в 2015 году отчим изнасиловал
девочку, пока её мать была на работе. Пострадавшая больше полугода не говорила
взрослым о случившемся. На тот момент ей исполнилось 13 лет.
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