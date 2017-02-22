В отношении водителя "Мерседеса", выжившего в аварии на трассе Гусев — Нестеров, возбудили дело
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В Калининграде полиция возбудила уголовное дело в отношении выжившего участника смертельной аварии на трассе Гусев — Нестеров. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Речь идёт о 29-летнем водителе “Мерседеса”, у которого в ДТП погибла жена. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (“Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”). По предварительной информации, мужчина пошёл на обгон впереди идущей машины, не успел завершить манёвр и влобовую столкнулся с БМВ.
Авария на федеральной трассе произошла
20 января 2017 года. В результате ДТП на месте погибли
21-летние супруги, находившиеся в БМВ. По дороге в больницу скончалась
30-летняя пассажирка “Мерседеса”. Её четырёхлетнего сына позднее прооперировали
в Санкт-Петербурге. 29-летний водитель машины приходится ему отцом.
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