В отношении водителя "Мерседеса", выжившего в аварии на трассе Гусев — Нестеров, возбудили дело

В Калининграде полиция возбудила уголовное дело в отношении выжившего участника смертельной аварии на трассе Гусев — Нестеров. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



Речь идёт о 29-летнем водителе “Мерседеса”, у которого в ДТП погибла жена. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (“Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”). По предварительной информации, мужчина пошёл на обгон впереди идущей машины, не успел завершить манёвр и влобовую столкнулся с БМВ.



Авария на федеральной трассе Авария на федеральной трассе произошла 20 января 2017 года. В результате ДТП на месте погибли 21-летние супруги, находившиеся в БМВ. По дороге в больницу скончалась 30-летняя пассажирка “Мерседеса”. Её четырёхлетнего сына позднее прооперировали в Санкт-Петербурге. 29-летний водитель машины приходится ему отцом.