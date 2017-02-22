В Зеленоградске из-за сильного ветра дерево упало на провода

В Зеленоградске на ул.Гагарина сильный ветер свалил дерево на электропровода. Об этом сообщается в паблике "Подслушано Зеленоградск".

На место происшествия выехала аварийная бригада. Для того, чтобы снять дерево с проводов, рабочие пригонят кран, сообщили Клопс.Ru в единой диспетчерской службе администрации городского округа.

Электроснабжение не нарушено, пострадавших нет. Аварийная бригада старается не допустить обрыва проводов.