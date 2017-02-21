По факту возгорания внедорожников в Янтарном возбудили уголовное дело (видео)

Полиция возбудила уголовное дело по факту возгорания двух внедорожников “Тойота Ленд Крузер” на ул. Советской в Янтарном. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Речь идет о ч. 2 ст. 167 УК РФ (“Умышленное повреждение или уничтожение имущества, совершённое из хулиганских побуждений”). В рамках дела сотрудники ведомства проводят пожарно-техническую экспертизу.