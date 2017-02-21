По факту возгорания внедорожников в Янтарном возбудили уголовное дело (видео)
Фото со страницы Алексея Заливатского в Facebook
Полиция возбудила уголовное дело по факту возгорания двух внедорожников “Тойота Ленд Крузер” на ул. Советской в Янтарном. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Речь идет о ч. 2 ст. 167 УК РФ (“Умышленное повреждение или уничтожение имущества, совершённое из хулиганских побуждений”). В рамках дела сотрудники ведомства проводят пожарно-техническую экспертизу.
17 февраля на ул. Советской в Янтарном сгорели
два автомобиля — "Тойота Ленд Крузер 100" и "Тойота Ленд Крузер 200". У машин повреждены моторные отсеки, передние колёса, оплавились панели приборов. Глава округа заявил
, что одна из машин принадлежала "основному янтарщику-копателю".
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