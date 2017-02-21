"Сожгли машину главного копателя": Заливатский о сгоревшей в Янтарном “Тойоте”

Одна из "Тойот", сгоревших 17 февраля на ул. Советской в Янтарном, сгорела не случайно: машину сожгли. На это намекнул на своей странице в Facebook глава городского округа Алексей Заливатский.
Сначала чиновник написал пост о том, как "горят крузаки в Янтарном”. По его словам, "отлично они горят", причём "и двухсотые, и сотые, особенно если рядом стоят и с полными баками".
В комментариях к посту главу администрации обвинили в насмешках над жителями города и "способствованию активности преступного сообщества". В ответ на это Заливатский заявил, что сожжённый автомобиль принадлежал "янтарщику-копателю", который "не хочет и не будет сотрудничать со следствием".
В полиции сейчас проводят проверку по факту случившегося. Сделать окончательные выводы в ведомстве обещают после получения результатов пожарно-технической экспертизы.
В пятницу, 17 февраля, на ул. Советской в Янтарном сгорели
два автомобиля — "Тойота Ленд Крузер 100" и "Тойота Ленд Крузер 200". У машин повреждены моторные отсеки, передние колёса, оплавились панели приборов. По данным Заливатского, вторая машина сгорела только потому, что была припаркована рядом.
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