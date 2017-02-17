В Янтарном в пятницу утром сгорели две "Тойоты Ленд Крузер"

В пятницу, 17 февраля, в Янтарном случилось возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области.

На ул. Советской горели два автомобиля — "Тойота Ленд Крузер 100" и "Тойота Ленд Крузер 200". У машин повреждены моторные отсеки, передние колёса, оплавились панели приборов.

В результате ЧП никто не пострадал. На тушении пламени работали три человека, была задействована одна единица техники.