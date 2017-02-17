В пятницу в Калининграде при пожаре на ул. Червонной погибли двое мужчин

В пятницу, 17 февраля, в Калининграде произошёл пожар на ул. Червонной. Погибли двое мужчин. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. По данным ведомства, возгорание началось в двухэтажном доме немецкой постройки. В здании располагается всего две квартиры. Пламя вспыхнуло в той, которая находится на первом этаже. По данным источника, одному из погибших было 50 лет, второму — 52.



"Погибшие приходились друг другу братьями. По предварительной информации, причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Мужчины отравились угарным газом. По данным следователей, они злоупотребляли спиртным. Признаков насильственной смерти на телах не найдено", — сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.

Сгоревший дом. Скриншот сервиса "Google Карты"



В пресс-службе главного управления МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 8:11. Через семь минут на место прибыли два подразделения. Тела мужчин нашли спустя две минуты. Однако спасти их уже не удалось.