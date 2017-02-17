В пятницу в Калининграде при пожаре на ул. Червонной погибли двое мужчин
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В пятницу, 17 февраля, в Калининграде произошёл пожар на ул. Червонной. Погибли двое мужчин. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. По данным ведомства, возгорание началось в двухэтажном доме немецкой постройки. В здании располагается всего две квартиры. Пламя вспыхнуло в той, которая находится на первом этаже. По данным источника, одному из погибших было 50 лет, второму — 52.
"Погибшие приходились друг другу братьями. По предварительной информации, причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Мужчины отравились угарным газом. По данным следователей, они злоупотребляли спиртным. Признаков насильственной смерти на телах не найдено", — сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Сгоревший дом. Скриншот сервиса "Google Карты"
В пресс-службе главного управления МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 8:11. Через семь минут на место прибыли два подразделения. Тела мужчин нашли спустя две минуты. Однако спасти их уже не удалось.
13 января в посёлке Маяковское в Калининградской области при пожаре погибли
двое маленьких детей и их мать. Одному из мальчиков было 2,8 года, второму — несколько месяцев. 27 декабря 2016 года в посёлке Узловое загорелся двухэтажный дом. При тушении в нём обнаружили
тело четырёхлетнего ребёнка.
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