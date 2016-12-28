СК назвал предварительную причину пожара в Узловом, при котором погиб четырёхлетний ребёнок

В Гурьевске начали доследственную проверку по факту гибели четырёхлетнего ребёнка при пожаре в посёлке Узловое. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.



По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.



"В настоящее время следствием проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, а также проводятся иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.