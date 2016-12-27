В Гурьевском районе при пожаре в жилом доме погиб маленький ребёнок
В посёлке Узловое Гурьевского района при пожаре в жилом доме погиб маленький ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.
По предварительным данным, сообщение о возгорании поступило около 16:25. На месте работали 3 пожарных расчёта. Ликвидировать возгорание удалось только около 21:00. На месте обнаружено тело ребёнка. Причины пожара устанавливаются.
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