СК возбудил уголовное дело по факту гибели детей при пожаре в Маяковском

В Черняховске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения при тушении пожара в одном из домов посёлка Маяковское Гусевского района тел двух малолетних детей. Информация об этом размещена на сайте СК России по Калининградской области.
По версии следствия, причиной возгорания и гибели детей, проживавших в этом доме с матерью, могло стать нарушение правил безопасности при обращении с огнем. В настоящее время следствием назначены судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Пожар в селе Маяковское начался
утром 13 января. По данным МЧС, причиной стало возгорание матраца и постельных принадлежностей. В результате погибли двое мальчиков. Одному из них было 2,8 лет, второму – меньше года.
Утром 14 января стало известно, что мать мальчиков скончалась
в Центральной городской клинической больнице.
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