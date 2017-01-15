СК возбудил уголовное дело по факту гибели детей при пожаре в Маяковском

В Черняховске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения при тушении пожара в одном из домов посёлка Маяковское Гусевского района тел двух малолетних детей. Информация об этом размещена на сайте СК России по Калининградской области.

По версии следствия, причиной возгорания и гибели детей, проживавших в этом доме с матерью, могло стать нарушение правил безопасности при обращении с огнем. В настоящее время следствием назначены судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Пожар в селе Маяковское начался утром 13 января. По данным МЧС, причиной стало возгорание матраца и постельных принадлежностей. В результате погибли двое мальчиков. Одному из них было 2,8 лет, второму – меньше года.