Мать мальчиков, погибших при пожаре в Маяковском, скончалась в ожоговом центре

21-летняя мать двоих мальчиков, погибших при пожаре в Маяковском, скончалась в ожоговом центре. Об этом Клопс.Ru сообщила близкая подруга 21-летней женщины. Информацию подтвердили в администрации Гусевского городского округа.

Девушка умерла в четыре часа утра в Центральной городской клинической больнице Калининграда. Туда её доставили с многочисленными ожогами и переломами обеих ног 13 января.