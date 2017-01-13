Названа причина пожара, в результате которого в Маяковском погибли двое детей

Пожар в Маяковском, в котором погибли двое малолетних детей, произошел из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом Клопс.Ru сообщил пресс-секретарь администрации Гусева Сергей Каюков.
В городском округе провели два совещания. На одном распорядились оказать помощь пострадавшей семье. На втором присутствовали представители правоохранительных органов, МЧС, госпожнадзора, электроснабжающей организации, руководители управляющих компаний и начальников территориальных отделов.
"Начальникам территориальным отделов и руководителям управляющих компаний и организаций было поручено, в кратчайшие сроки провести сходы граждан, по информированию о мерах противопожарной безопасности. Кроме того создана комиссия по дополнительному обследованию жилых помещений, которые не имеют централизованного отопления на предмет наличия топлива на зимний период, а также технического состояния котлов и системы отопления", - сообщил Каюков.
Пожар в двухэтажном доме в 1-м Рабочем переулке произошёл
в пятницу, 13 января, около 9:30. В огне погибли двое малолетних детей. Матери удалось спастись, выпрыгнув в окно. Она госпитализирована с многочисленными ожогами. Управление СК по Калининградской области проводит
проверку по факту возгорания.
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