СК проводит проверку по факту пожара в Маяковском, при котором погибли двое детей

Управление СК по Калининградской области проводит проверку по факту пожара в Маяковском, при котором погибли двое детей. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Следователи и спасатели продолжают работать на месте трагедии. Пока сотрудники органов не озвучивают версий о причинах произошедшего.
Пожар в двухэтажном доме в 1-м Рабочем переулке начался
в пятницу, 13 января, около 9:30. В это время там находились
21-летняя женщина с двумя детьми. Одному из них было 2,8 года, второму — меньше года. По данным "КП", мать выпрыгнула из окна. Позднее её госпитализировали с многочисленными ожогами. Дети погибли на месте.
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