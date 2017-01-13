СК проводит проверку по факту пожара в Маяковском, при котором погибли двое детей

Управление СК по Калининградской области проводит проверку по факту пожара в Маяковском, при котором погибли двое детей. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.



Следователи и спасатели продолжают работать на месте трагедии. Пока сотрудники органов не озвучивают версий о причинах произошедшего.