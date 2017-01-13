Трагедия в Маяковском: пожар начался в комнате, где находилась мать с обоими детьми

Пожар в посёлке Маяковское, в котором сегодня, 13 января, погибли двое детей, начался в комнате, где они в это время находились вместе с матерью. Об этом Клопс.Ru сообщил пресс-секретарь администрации Гусева Сергей Каюков.
Информации о причинах произошедшего пока нет. Однако уже сейчас можно сказать, что версия взрыва исключена. Известно, что остальные комнаты квартиры, равно как и кухня, от огня не пострадали.
Трагедия произошла около 9 часов утра в двухэтажном доме в 1-м Рабочем переулке. Всего в квартире жили четыре человека: 22-летний мужчина, его 21-летняя супруга и двое детей. Одному из них было 2,8 года, второму исполнилось всего несколько месяцев. Мать госпитализировали с многочисленным ожогами (70-80%, 1—3 степени тяжести).
По словам Каюкова, семья снимала жильё у собственников. На момент трагедии квартиру отключили от электроснабжения за образовавшийся долг. Однако в администрацию информация об этом не поступала.
"На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Следственного комитета МВД и специалисты судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы города Калининграда МЧС РФ. 13—14 января в Гусеве отменены все увеселительные мероприятия", — уточнил Каюков.
В пятницу, 13 января, в посёлке Маяковское под Гусевом после пожара в одном из домов обнаружили
тела двоих маленьких детей. По данным "Комсомольской правды", в квартире взорвался масляный радиатор. После пожара мать выпрыгнула из окна здания.
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