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"Чёрный дым — даже фонарь не просвечивал": соседи погибших в Маяковском детей рассказали, как пытались их спасти

Автор: Виктория Мокрецова
11:37
  154 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
13 января при пожаре в селе Маяковское погибли два мальчика. Одному из них было почти три года, второму — меньше одного. Их 21-летней матери удалось спастись. Девушка выпрыгнула из окна квартиры на втором этаже, её госпитализировали с многочисленными ожогами. Вынести детей из огня пытался сосед, но из-за густого дыма у него не получилось войти в комнату. 
 
По данным МЧС, причина несчастного случая — возгорание матраца и постельных принадлежностей. В пресс-службе местной администрации отметили, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Клопс.Ru поговорил с отцом пострадавшей, ее близкими друзьями, соседями и узнал, в каких условиях росли погибшие мальчики и почему их не удалось спасти.

"Где дети?"

Валентина живет в квартире напротив той, где начался пожар. Запах гари она почувствовала ранним утром. Сначала женщина не придала этому особого значения — по её словам, соседка снизу часто пережаривает пищу. Но выйдя на лестничную площадку, жительница поселка поняла, что все гораздо серьёзнее. 
Дверь в подъезд открыла — там уже дым. Потом услышала шум, выскочила, смотрю — Катя (имя изменено — Прим. Ред.) внизу в подъезде лежит в углу. Я вначале не поняла, спросила: "Катя, это ты?". Руки она держала поднятыми, обожжённые. Я растерялась. А потом до меня дошло: "Где дети?". Я бегом домой деду (своему мужу — Прим. Ред) крикнула, что там дети.
По её словам, МЧС вызвала жительница дома напротив, которая увидела дым и то, как Катя выпрыгнула из окна. Впрочем, как утверждает муж Валентины, огонь удалось потушить еще до приезда пожарных. Мужчина также несколько раз пытался проникнуть внутрь квартиры, чтобы спасти детей. Но из-за густого дыма он задыхался и возвращался обратно.

"Мой муж тряпку намочил на нос, а там черный дым — даже фонарь не просвечивал, — продолжает Валентина. — Потом воду стали таскать, поливали там. Когда маленько дым рассеялся, дед дверь в спальню выбил уже — она горела слегка, он ее потушил и больше в комнате нигде пламени не было. Он туда раза три пытался попасть, но задыхался и не мог идти дальше."
 
 
Дом, в котором жили погибшие дети. Автор: Александр Подгорчук.
 
Только после того, как дым стал рассеиваться, из спальни удалось забрать мальчиков — уже мёртвых. Младшего ребенка вынес муж Валентины, старшего — его отец, к тому моменту приехавший к дому вместе с тестем. Катя тогда была ещё в сознании и пыталась сказать что-то родителю перед тем, как ее увезла скорая.

"Она была уже в скорой, руки обожжённые, все обожжённое. Она что-то хотела мне сказать, что-то кричала, но меня к ней не пустили. Я ее через щелочку только видел, как она в машине лежала. Она слышала мой голос, слышала!" — вспоминает отец девушки.

Полгода в темноте

У Кати и ее гражданского мужа были задолженности по оплате коммунальных услуг. В "Янтарьэнерго" подтвердили, что их квартиру отключили от энергоснабжения за долги еще в сентябре 2016 года. Эту проблему можно было решить, утверждают чиновники регионального минсоцполитики, если бы молодые люди обратились в ведомство за помощью.

"Мы всегда выходим с ходатайством, если знаем, что семья находится в затруднительном положении, просим реструктуризировать долг. В компании рассматривают запрос и чаще всего помогают. Но в этом случае мы даже не знали о происходящем — к нам никто не обращался", — объяснила начальник департамента семейной политики Маргарита Гагина.
 
 
Дом, в котором жили погибшие дети. Автор: Александр Подгорчук.
 
Соседи пострадавшей семьи рассказали, что молодые родители постоянно заряжали у них свои мобильные телефоны, а в отсутствие электричества пользовались фонарями и свечками. Отапливали дом с помощью котла, который стоял на кухне. По словам крестной матери Кати, Галины, у них есть долг и за водоснабжение — 19 тысяч рублей. Женщина живет на одном этаже с крестницей и утверждает, что в доме девушки порою собирались шумные компании, но всё было в рамках приличий.
Катя курила, в том числе в квартире. Я бывало иду и вижу, как она в окошко курит. Они выпивали, иногда шумели на лестничной клетке, молодежь есть молодежь. Но пьяной мы ее, в принципе, не видели.
В администрации поселения заявили, что семья была благополучной и непьющей. Однако, мнение односельчан о родителях погибших детей разнится.

"Катя курила и пила при детях. Отец такой же, как и мать, — говорит знакомая девушки, также живущая по соседству. — В доме свет у них обрезан, за воду задолженность, и ещё говорят, что благополучная семья. Соседи, которые рядом живут, говорят, что в квартире у них что только не творилось. Гуляли, пьянки устраивали. Вчера я стояла в магазине за продуктами, отец деток погибших пришёл пьяный", — говорит жительница Маяковского.

50 / 50

По словам Галины, накануне трагедии Катя поссорилась со своим гражданским мужем. Это подтверждает и близкая подруга девушки, Диана. В последний раз она виделась с пострадавшей в половину пятого утра, за несколько часов до пожара.
Они очень сильно поругались. Катя попросила меня приехать. Она сидела и пила водку на кухне, это было в три часа ночи. Я с ней разговаривала, но сама ничего не пила. До половины пятого где-то с ней посидела и домой поехала. Мне только на работе уже позвонили и сказали, что ее квартира горит.
В региональном управлении СК информацию о возможном алкогольном опьянении пострадавшей не подтвердили, отметив, что пока таких данных у следователей нет. 

С Катей Диана дружит с детства. По ее словам, девушка училась в гусевском колледже на технолога и поступила в вуз. Из-за рождения детей взяла академический отпуск. Сейчас не работает, получает детское пособие и пенсию по потере кормильца из-за смерти матери. С отцом детей пострадавшая познакомилась в интернете, когда тот служил по контракту в Гусеве. Сейчас он работает на мусороперерабатывающем заводе. Вместе они уже около четырех лет.

По словам Дианы, муж Кати сейчас с ней, в больнице. У пострадавшей 70% ожогов тела, сломаны обе ноги.

"У нее вместо рук просто кости, — рассказывает ее подруга. — Она сейчас находится под аппаратом искусственного дыхания. Врачи говорят, что шансы выжить 50 на 50".
 

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«Гибель детей в посёлке Маяковское»

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