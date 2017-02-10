В Калининграде начался суд над преследователем воспитательницы Насти Монпасье

В Калининградской области начался суд над преследователем и неудавшимся ухажёром воспитательницы Анастасии Монпасье. Об этом Клопс.Ru сообщил адвокат Антон Самоха.

По словам Самохи, дело по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") рассматривает мировой судья третьего участка Ленинградского района. На первом судебном заседании, которое прошло 9 февраля, к рассмотрению дела ещё не приступили, очередное заседание перенесли на 20 февраля. На суд подозреваемый Владислав (Имя изменено – ред.) явился в сопровождении двух адвокатов, мужчина до сих пор находится под подпиской о невыезде.

Также, по словам Самохи, воспитательница Анастасия успела подать иск на возмещение морального вреда, сумма которого составила один миллион рублей. В случае, если вина преследователя Анастасии будет доказана, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, скандальная история получила огласку в начале прошлого года. В редакцию Клопс.Ru обратился Владислав и рассказал, что калининградка, которая работает воспитателем в одном из детских садов Полесского района, в свободное время занимается проституцией. В подтверждение своих слов мужчина передал видеоролик порнографического содержания, снятый скрытой камерой. Он сообщил, что девушка, запечатлённая на видео, представляется на сайтах знакомств Настей Монпасье. А молодой человек, с которым она так интересно проводит досуг, — его друг, который познакомился с девушкой в интернете и заплатил ей за секс.

Позже региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Когда следователь Ленинградского отдела СК по Калининграду подготовил материалы уголовного дела для передачи в суд и собирался ознакомить с ними Владислава, мужчина внезапно пропал: перестал появляться дома, отвечать на звонки и реагировать на повестки. Когда оперативники поймали Владислава, ему пришлось провести в СИЗО трое суток. Ровно столько времени подозреваемому понадобилось, чтобы поставить свою подпись на прочтённых документах.