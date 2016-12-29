Полиция задержала мужчину, напавшего на "калининградского Бэтмена"

В Калининграде задержали 32-летнего жителя области, который 24 декабря напал на улице Яблочной на Александра Соболева. Напомним, несмотря на ранение, пострадавший мужчина гнался за обидчиком до улицы Черниговской.

Клопс.Ru писал об этой истории 26 декабря. Пользователи "ВКонтакте" активно обсуждали произошедшее в интернете. Некоторые из них прозвали Соболева "Бэтменом".

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 31-летний калининградец возвращался домой около трёх часов ночи. Внезапно его окликнул незнакомец, потребовавший деньги.

"Получив отказ, злоумышленник ударил прохожего ножом. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу", — сообщили в ведомстве.

Отметим, что сам Соболев в разговоре с Клопс.Ru сообщил, что конфликт разгорелся после того, как неизвестные попросили у него прикурить.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия". Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее он был неоднократно судим за разбои, кражи и грабежи. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.