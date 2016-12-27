Гольдман: В 2017 году в области построят больше жилья, чем в этом и прошлом

В 2017 году в Калининградской области будет построено больше квадратных метров жилья по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Об этом 27 декабря во время круглого стола РБК "Рынок недвижимости — 2016. Итоги" заявил врио вице-губернатора Гарри Гольдман.



"В следующем году строители превысят рекорд, судя по тому количеству разрешений на строительство, которые были выданы в этом году", — заявил Гольдман.



Чиновник озвучил опасения, что далеко не весь объём построенной недвижимости будет продан. По его словам, уже на сегодня можно предположить: только к концу этого года останется 500 тысяч квадратных метров непроданного жилья.



"В плане объёма строительства не очень стоит волноваться. А вот в плане продаж — другая статистика", — подытожил Гольдман.

Между тем на этом же мероприятии генеральный директор строительной компании "Холдинг-КалининградИнвест" Валерий Макаров отметил , что объёмы продаж жилья в новостройках Калининграда значительно сокращаются на протяжении двух лет.