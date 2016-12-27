Застройщик: калининградцы последнее время покупают только очень дешёвое и очень дорогое жильё
Объёмы продаж жилья в новостройках Калининграда значительно сокращаются. Такая тенденция наблюдается уже больше двух лет.
Об этом 27 декабря во время круглого стола "Рынок недвижимости — 2016. Итоги года" сообщил генеральный директор строительной компании "Холдинг-КалининградИнвест" Валерий Макаров.
"На порядка 20 процентов в год падают продажи на рынке недвижимости", — уточнил Макаров.
По словам бизнесмена, в настоящее время наблюдается активное участие граждан в сделках по покупке жилья в ипотеку. Это обусловлено снижением процентных ставок по ипотечным кредитам в большинстве ведущих банков.
"Сегодня лучше всего продажи идут в сегменте жилья экономкласса, а также — как это ни странно — хорошо покупают дорогое жильё. Средний же сегмент не пользуется спросом", — уточнил Макаров.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.