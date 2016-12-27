Застройщик: калининградцы последнее время покупают только очень дешёвое и очень дорогое жильё

Объёмы продаж жилья в новостройках Калининграда значительно сокращаются. Такая тенденция наблюдается уже больше двух лет.



Об этом 27 декабря во время круглого стола "Рынок недвижимости — 2016. Итоги года" сообщил генеральный директор строительной компании "Холдинг-КалининградИнвест" Валерий Макаров.



"На порядка 20 процентов в год падают продажи на рынке недвижимости", — уточнил Макаров.



По словам бизнесмена, в настоящее время наблюдается активное участие граждан в сделках по покупке жилья в ипотеку. Это обусловлено снижением процентных ставок по ипотечным кредитам в большинстве ведущих банков.



"Сегодня лучше всего продажи идут в сегменте жилья экономкласса, а также — как это ни странно — хорошо покупают дорогое жильё. Средний же сегмент не пользуется спросом", — уточнил Макаров.