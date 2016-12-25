Эксперт: к падению Ту-154 могла привести экстремальная ситуация

На борту Ту-154, упавшего в Чёрное море вскоре после взлёта, могла возникнуть чрезвычайная ситуация. Так считает бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев, которого цитирует РИА Новости.

Андреев, 47 лет проработавший в авицаии, уверен, что Ту-154 очень надёжный самолёт: "чудес не бывает, просто так они не падают".

"После взлёта и короткого полёта — две минуты — самолёт пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках, - сказал эксперт. - Это может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация — или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было".

По словам Андреева, неполадки на борту, которые сейчас озвучивают в качестве возможных причин крушения, не смогли бы помешать экипажу передать сигнал на землю. Значит, считает эксперт, произошло чтото экстремальное - например, захват судна.

Андреев уточнил, что данные бортового самописца позволят с высокой точностью определить, что случилось в момент катастрофы.