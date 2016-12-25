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Главная Новости Происшествия

Названы основные версии крушения Ту-154 над Чёрным морем

10:39
  12465 13
  • Фото: en.wikipedia.org
Фото: en.wikipedia.org
По предварительной версии, причиной крушения Ту-154 могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
 
При этом, по информации "Фонтанки", не исключается и версия спланированного теракта: как сообщает издание, Федеральная служба безопасности начала проверку всех лиц, которые участвовали в обслуживании самолёта. Это включает любого, кто мог подходить к Ту-154 в Адлере и в военном аэропорту Чкаловский.
 
Ту-154, направлявшийся на сирийскую авиабазу Хмеймим, потерпел крушение в Чёрном море, пропав с радаров вскоре после вылета. На борту были военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и благотворитель Доктор Лиза.

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13 комментариев Правила комментирования

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In_sider
In_sider #
12:18
Уже понятно, что это теракт. Вопрос только в том, как он был совершен - бомба на борту или самолет был обстрелян и сбит с земли.
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Коромысло
Коромысло #
13:25
Уже понятно, что тебе и все известно. Плевать что написано в ящике, давай уже не томи, излагай `правду`.
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In_sider
In_sider #
13:35
Уже понятно, что тебе и все известно. Плевать что написано в ящике, давай уже не томи, излагай `правду`.
Мне более интересно, откуда в таких как ты "патриотах" столько звериной злобы, тупой ненависти, желания оскорбить, осадить, запугать?
Ведь уже скоро 17 лет, как "триумф" вашей партии и вашего любимого до слез вождя.
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Коромысло
Коромысло #
13:48
Я сама вежливость. А ты распространяешь дезинформацию, говно на вентилятор набрасываешь, как к тебе по другому относиться.
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Коромысло
Коромысло #
14:33
Твои институты тебе не пригодились, раз ты не смог себя реализовать,и сидя тут, на клопсе, пытаешься привлечь к себе внимание которого в жизни не хватает. Бездарь!
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МирныйГугенот
Гугенот Мирный #
14:27
Сейчас все всевдопатриоты,пока Вождь не признает, будут доказывать что это птицы)
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Коромысло
Коромысло #
14:39
Сейчас все всевдопатриоты,пока Вождь не признает, будут доказывать что это птицы)

Будь "непатриотом", признавай недоказанные теории СМИ!
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shilom7
shilom7 #
15:54
А лет то сколько этому самолету,30-40?
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Сухов
Сухов #
16:48
Тушка была военным бортом
Вполне могли быть отступления в регламенте обслуживания, строго соблюдаемый гражданскими бортами
Та что уймитесь глашатаи таракта
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In_sider
In_sider #
17:00
Тушка была военным бортом
Оно понятно, что современный россиянский вояк - это насквозь продажный, безответственный, вороватый и алкоголизирующий субъект, готовый служить тому, кто больше платит.
Но разрушение самолета в воздухе и мгновенная потеря свзи говорит сама за себя, если, конечно, уметь рассуждать логически.
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Коромысло
Коромысло #
17:09
Оно понятно, что современный россиянский вояк - это насквозь продажный, безответственный, вороватый и алкоголизирующий субъект, готовый служить тому, кто больше платит.

Баньте его.. смидомый. Разжигает ненависть, унижает достоинство. Это статья.
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In_sider
In_sider #
17:25
Что-то мне подсказывает, что ты, навозник, даже  не "ольгинский" тролль, а из бригады Министерства абсорбции Израиля, которых, впрочем, как и продажных "ольгинских" тварей дудаева, лейба сурков, оплачивает из капиталов альфы сбежавший в США фридман из львовского кагала.
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Коромысло
Коромысло #
17:33
Агент Моссада.
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