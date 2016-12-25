Доктор Лиза находилась на борту разбившегося Ту-154

Благотворитель Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, находилась на борту потерпевшего крушение над Чёрным морем самолёта. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, которое опубликовало
список пассажиров Ту-154.
Ранее поступала информация о том, что Елизавета Глинка летела этим рейсом из Москвы в Сочи, но не направлялась далее в Сирию. По поступавшей ранее информации Life.Ru
с ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края, Глинка не прошла контроль, и её убрали из списков летящих. На момент публикации списка сообщается, что пресс-секретарь Глинки не в курсе информации о её нахождении на борту, а мобильный телефон Елизаветы выключен.
Самолёт Минобороны РФ, направлявшийся из Сочи на военную базу Хмеймим, пропал
с радаров утром, 25 декабря. Позже поступила информация об обнаружении личных вещей и тел пассажиров на месте крушения в Чёрном море.
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