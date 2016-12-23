В Калининграде разыскивают 55-летнего мужчину, пропавшего в среду

В Калининграде разыскивается 55-летний Александр Семёнов, пропавший в среду, 21 декабря. Об этом сообщает общество добровольцев поиска пропавших людей "Мама Люда".

По предварительным данным, мужчина вышел из дома по ул. Генерала Павлова в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Мужчине на вид 55 лет, рост около 180 см., крупного телосложения, глаза серые. Он был без головного убора, в тёмно-синих джинсах и тёмных ботинках.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8 (4012) 553-303, 02 или 102 (полиция) или координаторам поисковой группы: 8-911-487-44-54 (Александр), 8-950-671-41-40 (Кристина).