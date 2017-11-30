В Дании приняли закон, который может помешать строительству "Северного потока — 2"

Запрет могут наложить из соображений национальной безопасности. Датская газета Berlingske Tidende
отмечает, что это "скорее внешнеполитический сигнал, нежели реальное препятствие для российского газопровода". Закон был одобрен единогласно.
Против строительства "Северного потока – 2" выступают
Литва, Польша и Украина. В случае реализации проекта Украина перестанет быть транзитёром российского газа в Европу. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла
, что второй соединяющий Германию и Россию газопровод Nord Stream 2 не должен быть построен, пока Европейский союз не убедится, что данный проект не ущемляет интересы стран ЕС. В ноябре польские власти призвали европейские государства отказаться от российского газа
и закупать топливо в других странах.