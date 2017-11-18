Польша убеждает Европу отказаться от газа из России и закупать топливо в других странах

Польские власти призывают европейские государства отказаться от российского газа и рассмотреть возможность закупки топлива в других странах. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на МИД Польши.

В МИД Польши прокомментировали позицию Варшавы по отношению к проекту "Северный поток-2". По словам главы внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, своим противодействием реализации проекта польские власти побуждают другие государства отказаться от контрактов на поставку газа из России.

"Мы хотим завершить в 2022 году российский контракт. Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира", — сказал дипломат, которого цитирует агентство.

Ващиковский напомнил что Польша приняла программу сотрудничества с США. Нужды Польши в 15 млрд кубометров газа частично покрывает российский «Газпром», его доля в закупках составляет 10 млрд кубов голубого топлива. Летом 2016 года Варшава объявила, что запущенный в Свиноуйсьце СПГ-терминал мощностью 5 млрд кубометров в год, а также газопровод из Норвегии обеспечит страну независимость от поставок газа из России.

Ранее стало известно, что Прльша высказалась за реализацию проекта "Южный газовый коридор", который позволит ряду стран Европы отказаться от газа из России в пользу топлива из Азербайджана.