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Алиханов подал документы на регистрацию в кандидаты на пост губернатора

12:42
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Архив Клопс.Ru
Врио губернатора Калининградской области Алиханов Антон предоставил в избирком документы для регистрации своей кандидатуры на пост главы региона. Об этом сообщает "РИА Новости".
 
Он представил в избирательную комиссию пакет документов с подписями муниципальных депутатов, свой финансовый отчёт и сведения о трёх кандидатах в члены Совета Федерации. Ими стали член Совета Федерации РФ Олег Ткач, экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров и председатель Калининградской областной Думы шестого созыва Марина Оргеева.
 
Антон Алиханов выдвинут партией "Единая Россия". Первыми документы на регистрацию подали калининградские коммунисты во главе с Игорем Ревиным.

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1 комментарий Правила комментирования

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SergeyAntonov
Antonov Sergey #
14:29
Зачем ? Уже всё решено !
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