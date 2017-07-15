Алиханов подал документы на регистрацию в кандидаты на пост губернатора
Врио губернатора Калининградской области Алиханов Антон предоставил в избирком документы для регистрации своей кандидатуры на пост главы региона. Об этом сообщает
"РИА Новости".
Он представил в избирательную комиссию пакет документов с подписями муниципальных депутатов, свой финансовый отчёт и сведения о трёх кандидатах в члены Совета Федерации. Ими стали член Совета Федерации РФ Олег Ткач, экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров и председатель Калининградской областной Думы шестого созыва Марина Оргеева.
Антон Алиханов выдвинут
партией "Единая Россия". Первыми документы на регистрацию подали
калининградские коммунисты во главе с Игорем Ревиным.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t1005
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.