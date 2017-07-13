Коммунист Ревин подал в избирком документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы

Выдвинутый региональным отделением "КПРФ" Игорь Ревин подал документы на регистрацию в кандидаты на выборы губернатора. Об этом сообщает Избирательная комиссия Калининградской области в четверг, 13 июля.
"Пакет документов на регистрацию содержит листы поддержки кандидата (представлено 39 подписей муниципальных депутатов), сведения о трёх кандидатурах в Совет Федерации, первый финансовый отчёт. Все необходимые документы представлены в полном объёме. В течение 10 дней комиссия рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе", — отметили в пресс-службе комиссии.
В качестве кандидатов в Совет Федерации Игорь Ревин представил заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права" Сергея Рузметова. А также депутата Калининградской областной думы Виталия Садкова и пенсионера Николая Гончаренко.
Как ранее писал Клопс.Ru, в мае 2017 года Игорь Ревин заявил о намерениях выставить свою кандидатуру
на пост губернатора Калининградской области от КПРФ. При этом он рассказал, что лидер калининградских справедливороссов Павел Фёдоров предложил ему объединить оппозиционных кандидатов на пост губернатора вокруг представителя ЛДПР Евгения Мишина, чтобы "молодняк бился с молодняком".
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