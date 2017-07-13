Коммунист Ревин подал в избирком документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы

Выдвинутый региональным отделением "КПРФ" Игорь Ревин подал документы на регистрацию в кандидаты на выборы губернатора. Об этом сообщает Избирательная комиссия Калининградской области в четверг, 13 июля.

"Пакет документов на регистрацию содержит листы поддержки кандидата (представлено 39 подписей муниципальных депутатов), сведения о трёх кандидатурах в Совет Федерации, первый финансовый отчёт. Все необходимые документы представлены в полном объёме. В течение 10 дней комиссия рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе", — отметили в пресс-службе комиссии.

В качестве кандидатов в Совет Федерации Игорь Ревин представил заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права" Сергея Рузметова. А также депутата Калининградской областной думы Виталия Садкова и пенсионера Николая Гончаренко.