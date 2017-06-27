Алиханов подал в облизбирком документы для участия в губернаторских выборах
Облизбирком принял у врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова документы для участия в выборах в сентябре 2017 года. Об этом на своей странице в Faceboo
k написала пресс-секретарь избирательной комиссии Калининградской области Анастасия Буймова во вторник, 27 июня.
"Члены рабочей группы проверили полноту представленных документов. По итогам рассмотрения председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская выдала Антону Андреевичу письменное подтверждение о приёме документов, а также вручила разрешение на открытие специального избирательного счёта кандидата для формирования избирательного фонда", — отметила Буймова.
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