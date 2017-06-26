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Калининградский облизбирком принял документы от четвёртого кандидата на пост губернатора региона

18:12
  135 0
Архив Клопс.Ru
В понедельник, 26 июня, представитель калининградского регионального отделения политической партии ЛДПР Евгений Мишин обратился в рабочую группу Избирательной комиссии Калининградской области по приёму и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Калининградской области. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательной комиссии Калининградской области Анастасия Буймова.
 
Председатель областной Избирательной комиссии Инесса Винярская выдала Мишину письменное подтверждение о приёме документов и вручила разрешение на открытие избирательного счёта кандидата для формирования избирательного фонда. 
 
17 июня калининградское отделение ЛДПР выдвинуло Евгения Мишина на пост губернатора региона. Ранее облизбирком принял документы от представителя партии "Коммунистическая партия социальной справедливости".
 

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