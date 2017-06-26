Калининградский облизбирком принял документы от четвёртого кандидата на пост губернатора региона

В понедельник, 26 июня, представитель калининградского регионального отделения политической партии ЛДПР Евгений Мишин обратился в рабочую группу Избирательной комиссии Калининградской области по приёму и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Калининградской области. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательной комиссии Калининградской области Анастасия Буймова.

Председатель областной Избирательной комиссии Инесса Винярская выдала Мишину письменное подтверждение о приёме документов и вручила разрешение на открытие избирательного счёта кандидата для формирования избирательного фонда.