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Облизбирком принял документы от третьего кандидата на выборах губернатора Калининградской области

17:23
  884 0
Архив Клопс.Ru
В пятницу, 23 июня, представитель калининградского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия социальной справедливости" Владимир Султанов обратился в региональную избирательную комиссию по приёму и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Калининградской области. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательной комиссии Калининградской области Анастасия Буймова.

Руководитель рабочей группы Олег Баязитов выдал Владимиру Султанову письменное подтверждение о приёме документов, а также вручил разрешение на открытие специального избирательного счёта кандидата для формирования его избирательного фонда.

Напомним, в июне калининградское отделение КПСС выдвинуло кандидата на пост губернатора региона. Этап выдвижения кандидатов на пост главы региона продлится до 29 июня.

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