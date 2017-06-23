Облизбирком принял документы от третьего кандидата на выборах губернатора Калининградской области

В пятницу, 23 июня, представитель калининградского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия социальной справедливости" Владимир Султанов обратился в региональную избирательную комиссию по приёму и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Калининградской области. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательной комиссии Калининградской области Анастасия Буймова.



Руководитель рабочей группы Олег Баязитов выдал Владимиру Султанову письменное подтверждение о приёме документов, а также вручил разрешение на открытие специального избирательного счёта кандидата для формирования его избирательного фонда.