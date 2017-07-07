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Украина, Сирия и кибербезопасность: что обсудили в Гамбурге Путин и Трамп

19:58
  1062 6
Кадр видеозаписи "РИА Новости"
На встрече с президентом США Дональдом Трампом Путин обсудил ситуацию на Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью. Об этом сообщает ТАСС.
 
"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", — рассказал президент РФ на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
 
Путин извинился перед японским премьером за часовое опоздание на встречу с ним. "И я, и от его имени — мы приносим извинения", — сказал Путин.
 
Встреча произошла на полях саммита "Большой двадцатки" в пятницу, 7 июля. Общение лидеров двух стран длилось 2 часа 15 минут, это было их первой личной встречей, до этого президенты общались лишь по телефону. Диалог происходил в отсутствие прессы, на встрече были только главы ведомств внешней политики РФ и США.
 

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«Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года»

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6 комментариев Правила комментирования

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avatar
koteyka
koteyka #
20:44
так что американцы козы и враги или уже все нормально ?
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CatCar
CatCar #
21:21
от любви до ненависти...(с)
неужели не в курсе?
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koteyka
koteyka #
21:49
После просмотра интервью лаврова думаю теперь опять китайцы наши лучшие друзья. И мы им что нибуть подарим  за это.
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Alibaba
Alibaba #
21:45
так что американцы козы и враги или уже все нормально ?
да там и казлы есть и нормальные
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cqlcglvertjhwe
cqlcglvertjhwe #
21:47
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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Бабушка Фрося
Бабушка Фрося #
22:56
Эх красавщег-нагнул ботексного.Лучше чем Обамка обезьянка,дери меня 33 богатыря.
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