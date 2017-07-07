Украина, Сирия и кибербезопасность: что обсудили в Гамбурге Путин и Трамп

На встрече с президентом США Дональдом Трампом Путин обсудил ситуацию на Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью. Об этом сообщает ТАСС

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", — рассказал президент РФ на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Путин извинился перед японским премьером за часовое опоздание на встречу с ним. "И я, и от его имени — мы приносим извинения", — сказал Путин.