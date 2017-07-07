В Гамбурге началась встреча Путина и Трампа

В Гамбурге началась первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об это сообщает ТАСС

Встреча началась с опозданием и проходит в Конгресс-центре. Помимо Трампа и Путина, на переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также два переводчика.

Happening Now: @POTUS meets with Vladimir Putin at G20 Summit pic.twitter.com/9YmzR0H61y — FOX Business (@FoxBusiness) 7 июля 2017 г.

"Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесёт позитивный результат", — заявил Путин своему коллеге.

Российский президент также отметил, что для решения важных вопросов телефонных разговоров недостаточно. Для решения острых вопросов международной повестки дня нужно встречаться лично, заявил Путин.