В Гамбурге началась встреча Путина и Трампа
В Гамбурге началась первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об это сообщает ТАСС
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Встреча началась с опозданием и проходит в Конгресс-центре. Помимо Трампа и Путина, на переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также два переводчика.
"Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесёт позитивный результат", — заявил Путин своему коллеге.
Российский президент также отметил, что для решения важных вопросов телефонных разговоров недостаточно. Для решения острых вопросов международной повестки дня нужно встречаться лично, заявил Путин.
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