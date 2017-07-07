Трамп и Путин впервые встретятся на саммите G20

С президентом России американский лидер после инаугурации встретится лично впервые. Отчасти это объясняют влиянием на Трампа антироссийского истеблишмента США, с которым Дональду Трампу приходится считаться. Обе стороны, Москва и Вашингтон, признают что отношения между ними со времён холодной войны. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, первая личная встреча президентов имеет особую важность.
"Встреча действительно важна, ее все ждут. У президентов состоялись четыре телефонных разговора, но этого, конечно, недостаточно, поскольку сейчас и для двусторонних отношений этот важен разговор, двусторонние отношения практически на нуле. Да и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча, конечно, имеет первоочередное значение", — подчеркнул Ушаков.
Ожидается, что российская сторона поднимет вопрос дипломатической собственности России в США. Трамп и Путин обсудят в Гамбурге и международную тематику. "В центре внимания будут ситуация в Сирии и кризис на Украине", – сказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится. Но жаль, что это происходит только сейчас. И до сих пор у наших стран нет совместной конструктивной повестки дня. Упущено много времени, надо его наверстывать. Надо восстанавливать доверие", – встречу прокомментировал экс-президент СССР Михаил Горбачёв. По его словам, двум столицам нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году, где сверхдержавы перешли к политике компромиссов и соглашений.
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