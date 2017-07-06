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Главная Новости Политика

Трамп: Польша остановила советскую армию, которая пыталась завоевать Европу

15:06
  3221 16
  • Дональд Трамп и Анджей Дуда
Дональд Трамп и Анджей Дуда
Кадр видеозаписи пресс-конференции в Варшаве
Президент США Дональд Трамп на конференции в Варшаве отметил борьбу Польши за независимость. Слова Трампа прозвучали с трибуны у памятника жертвам варшавского восстания, передаёт "Московский комсомолец".
 
По словам американского лидера, Польша сто лет назад "остановила советскую армию, которая намеревалась завоевать европейский континент". Он также упомянул события Второй мировой войны, отметив: "Тяжело, когда с двух сторон на вас налетают".
 
По словам Трампа, его восхищает мужество поляков. Он прокомментировал варшавское восстание, заявив, что "советские вооружённые силы остановились и ждали, смотрели, как нацисты уничтожали все живое и пытались подавить волю к жизни".
 
Ранее в ходе пресс-конференции в Варшаве Дональд Трамп рассказал о намерениях США продолжать и расширять сотрудничество в рамках НАТО, в том числе в ответ на "действия и дестабилизирующее поведение России". Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что хотел бы постоянного присутствия американских войск на территории страны. Поводом для обоих заявлений стал визит Дональда Трампа в Польшу. Лидер США прибыл в среду, 5 июля, чтобы провести переговоры с польским коллегой.
 

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16 комментариев Правила комментирования

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Denis Klochkov
Denis Klochkov #
15:15
С историей у него всё плохо...
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romeo
eo rom #
15:40
Да не, похоже, он в роли воспиталки детсада - ведёт себя как с малолетками, которым можно любую чушь загнать, лишь сиську не просили.
Главное - ему надо газ свой загнать и вояк своих же возле крана поставить, чтоб поляки, как укры - газ не воровали... 
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1Kol
1Kol #
15:36
у низ не плохо... у них как им нужно...
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Master
Master #
15:25
Курчавый бредит ...видимо съел чего-то, ...или просто ...запор. Паны уже давным-давно никого и ни чего остановить не в силах. Объявить независимость и добровольно лечь под кого-то - это да. Отдать свою территорию под иностранные базы - пожалуйста. Они даже суда и корабли не строят теперь - им запрещают. Но, а так они храбрые, в рамках своей клетки ... с памятниками повоевать, в сторону России поплеваться в надежде получения лакомства из рук хозяина.
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Mazur
Mazur #
16:08
Ну да, конечно, давным-давно не могут, но вот только в 1938 году кусок Чехосовакии откусила.
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Inssider
Inssider #
15:46
Можно долго смеяться, выплясывая вприсядку, но он действительно не далек от истины и исторической правды касательно Советско-польской войны 1919—1921 годов.
Целью тогда действительно была не более не менее как "Мировая революция"!
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здравомыслящий
здравомыслящий #
16:37
Чего ты несёшь, бОлезный? Не надо искать истину, она одна, польша - это продажная страна, а трамп хитрый жук. Польша лижет всем, кто к ним задом. Это гены. Для них лизнуть или предать это обычное дело
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koteyka
koteyka #
17:14
Такая же продажная как и ты !
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Inssider
Inssider #
17:11
Это гены. 
Да ладно тебе, больной. Тебя аж трясет от нацистской ненависти. Выпей водки, что ли, фашист.
Нигде в цивилизованных странах нет такого разделенного на касты общества, как у нас, и такого межличностного антагонизма. 
Все ненавидят и презирают всех как вне страны, так и внутри!
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cajewa 1
cajewa 1 #
15:52
Он про Коминтерн говорил по ходу,а не про Солидарность.Тухачевский в Баварскую республику шел же через Поляндию и Украину,когда люлей получил.
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CatCar
CatCar #
16:00
клопсы а чем мразь лучше ублюдков?
или у вас там дети редакторов к редактуре допущены?
что за цирк?
тем более приведена ссылка на реально существующую статью в Новой газете
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кот Ларри
кот Ларри #
16:32
клопсы а чем мразь лучше ублюдков?
Дайте, пожалуйста, ссылку на Новую газету!
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CatCar
CatCar #
16:38
пожалуйста
http://www.ng.ru/news/586610.html
надеюсь клопсы прежде чем тереть пост пройдут по ссылке и убедятся в подлинности цитаты
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CatCar
CatCar #
16:02
аааа... понял...
боитесь что спонсирование прекратится? спонсор обидится на ублюдков и мразь?
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Somethin
Somethin Somethin #
16:16
Американцы по большей части туповаты.
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cajewa 1
cajewa 1 #
17:13
Trump tells Russia to stop 'destabilising' Ukraine

http://www.bbc.com/news/world-europe-40522296
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