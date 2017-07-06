Трамп: Польша остановила советскую армию, которая пыталась завоевать Европу

Президент США Дональд Трамп на конференции в Варшаве отметил борьбу Польши за независимость. Слова Трампа прозвучали с трибуны у памятника жертвам варшавского восстания, передаёт "Московский комсомолец".

По словам американского лидера, Польша сто лет назад "остановила советскую армию, которая намеревалась завоевать европейский континент". Он также упомянул события Второй мировой войны, отметив: "Тяжело, когда с двух сторон на вас налетают".

По словам Трампа, его восхищает мужество поляков. Он прокомментировал варшавское восстание, заявив, что "советские вооружённые силы остановились и ждали, смотрели, как нацисты уничтожали все живое и пытались подавить волю к жизни".